Надходження до бюджету ПФУ зросли на 10,5%

Надходження до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) в січні-вересні 2012 року зросли на 10,5% - до 162,4 млрд грн, повідомляє прес-служба відомства.

Сума власних надходжень за звітний період виросла на 14,1%, до 115 млрд грн.

Витрати на виплату пенсій в січні-вересні ц.р., за оперативними даними, становлять 172,2 млрд грн проти 158 млрд грн роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з підвищенням пенсійних виплат низки категорій громадян з травня 2012 року Кабінет Міністрів, при перегляді бюджету ПФУ на другу половину 2012 року збільшив дефіцит бюджету фонду з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходи ПФУ збільшені з 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, витрати - з 219, 704 млрд грн до 228,764 млрд грн.