Біля Кабміну мітингували чорнобильці

Біля Кабінету Міністрів активісти організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля» провели мітинг із вимогами виконання владою закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті чорнобильської катастрофи».

Як передає кореспондент УНІАН, під Будинком уряду зібралось близько 200 мітингувальників, які тримали плакати із гаслами: «Требуем выполнять статьи 50 и 54 чернобыльского закона», «Я сравняю с землей этих эвакуированных с Чернобыльской зоны», на яких був зображений віце-прем’єр-міністр, соціальної політики Сергій Тігіпко на асфальтоукладальній машині.

Мітингувальники добилися зустрічі з урядовцями і домовились, що 16 представників організації вестимуть подальші переговори із Кабміном.

У свою чергу на брифінгу в Кабінеті Міністрів президент всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Юрій Андрєєв заявив, що ті, хто беруть участь у сьогоднішній акції, є несправжніми чорнобильцями.

«Всі ці протестні виступи, на жаль, добре проплачені опозиційними партіями, насамперед Об’єднаною опозицією, і їх лідери вже давно знаходяться на утриманні всієї опозиції», - сказав Ю.Андрєєв.

Він наголосив, що ті чорнобильці, які через суди добивалися виплат пенсій, задоволені постановою уряду про нарахування їм пенсій за новими нормами.

За словами Ю.Андрєєва «незадоволені тільки чорнобильці в лапках», які під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС працювали «в тилу», на роботах із забезпечення, та займалися мародерством.

«Та частина людей, яка зараз добиваються своєї справедливості, вони повинні розуміти, що вони хочуть жити за наш рахунок. Ось цього не буде. Ми їх вже неодноразово про це попереджали», - наголосив Ю.Андрєєв.

Він зазначив, що «Союз Чорнобиль» у п’ятницю на своєму засіданні обговорить порядок нарахування пенсій чорнобильцям за європейськими стандартами.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня С.Тігіпко заявив, що Кабінет міністрів «поступово вирішує» проблеми з пенсіями ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

«Чорнобильські пенсії в квітні було піднято на 90%. До цього чорнобильські пенсії не піднімалися 10 років. Сьогодні залишилося декілька проблем, які ми поступово вирішуємо», - сказав віце-прем'єр-міністр.

Він також пообіцяв, що законні рішення судів щодо виплат чорнобильських пенсій також поступово виконуватимуться.

Водночас С.Тігіпко наголосив, що чорнобильський закон («Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті чорнобильської катастрофи»), на який посилаються ліквідатори, ніхто анулювати не збирається. «Так, чорнобильці сподіваються на цей закон. Але у нас є угода. І ми не мінятимемо це законодавство», - підсумував віце-прем'єр-міністр.