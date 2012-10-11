Уряд Грузії пішов у відставку, але виконуватиме свої обов'язки до формування нових органів виконавчої влади.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за розпорядженням глави держави Михайла Саакашвілі «задоволено клопотання уряду про відставку. На підставі цього ж розпорядження на нього покладено виконання обов'язків до призначення нового уряду. Новий склад уряду Грузії буде представлений парламенту нового скликання у встановлені Конституцією терміни».

Затвердження парламентом нового Кабінету міністрів повинно відбутися приблизно 20-21 жовтня.

1 жовтня на парламентських виборах 83 мандати дісталися коаліції «Грузинська мрія» на чолі з мільярдером Бідзіною Іванішвілі.

Партія «Єдиний національний рух», очолювана М.Саакашвілі, зазнала поразки, одержавши 67 мандатів у 150-місному парламенті Грузії.