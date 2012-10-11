Держказначейство відновило фінансування соцвиплат. Азаров: "Процес відпущено"...

В середу, 10 жовтня, Держказначейство відновило фінансування захищених статей в соціальній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 11 жовтня, в Кривому Розі на нараді з представниками Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров, відповідаючи на запитання одного з присутніх у залі.

«У нас були проблеми фінансування за системою казначейства через те, що 7 жовтня Україна заплатила Росії 1 млрд дол. за спожитий газ. Ми пригальмували фінансування за системою казначейства. А вчора процес відпущено», - заявив М.Азаров.

За його словами, фінансування за системою казначейства уряду доводиться коригувати також через те, що надходження до Пенсійного фонду не збігаються з виплатами пенсій.

За словами М.Азарова, з держбюджету йдуть значні перерахування до Пенсійного фонду.

Водночас, прем'єр заявив, що нині вирішено дуже відповідальне завдання - ліквідовано заборгованість з виплати зарплати в бюджетній сфері.

Як повідомляв УНІАН, в Україні заборгованість з виплати заробітної плати в серпні 2012 року скоротилася на 3% порівняно з липнем, і на 1 вересня становила 956,121 млн. грн; з початку року заборгованість скоротилася на 2,2%; порівняно з даними на 1 вересня 2011 року – на 17,2%.