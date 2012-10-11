Безробіття в РФ досягло найнижчого показника з початку століття

Офіційне безробіття в РФ, за останніми даними, становить трохи більше одного мільйона осіб. Це найнижчий показник зареєстрованого безробіття в країні за останні 10 років, повідомив журналістам у четвер голова Федеральної служби з праці та зайнятості (Роструд) Юрій Герцій, передає РІА «Новости».

"За останніми даними, офіційне безробіття в Росії становить один мільйон двісті тисяч осіб. Цей показник найнижчий з 2001 року", - сказав Герцій.

Голова Роструду зазначив, що зниження безробіття за тиждень сталося в 72 регіонах Росії, ще в семи суб'єктах РФ ситуація не змінилася. Герцій додав, що загальне неофіційне безробіття в Росії становить 5,4 мільйона осіб.

Герцій також дав прогноз за рівнем офіційного безробіття в Росії до кінця року. "Я припускаю, що до кінця 2012 року воно (офіційне безробіття - ред.) буде нижче одного мільйона осіб", - підсумував голова Роструду.