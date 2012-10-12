Кількість безробітних у світі з початку кризи зросла на 30 мільйонів

Кількість безробітних людей у світі збільшилася з початку фінансової кризи 2008 року на 30 мільйонів осіб. Такі дані містяться в доповіді Міжнародної організації праці (МОП), повідомляє РІА «Новини» з посиланням агентство Франс Прес.

"Крім того, приблизно 40 мільйонів осіб припинили пошуки роботи", - сказав глава МОП Гай Райдер (Guy Ryder).

За його словами, третина з більш ніж 200 мільйонів безробітних у всьому світі - це люди молодше 25 років. При цьому особливо гострою проблема безробіття є в країнах, уряд яких змушений проводити жорсткі заходи економії для скорочення дефіциту бюджету. Зокрема, безробіття в Греції в липні 2012 року зросло до нового рекордного рівня в 25,1% економічно активного населення.

"При цьому з тих, хто працює, 900 мільйонів чоловіків і жінок, заробляють менше 2 доларів на день, що залишає їх поза межею бідності", - додав Райдер.

Глава МОП зазначив, що даний показник міг би бути на 50% нижче, якби уряди почали активно вживати заходів для скорочення рівня безробіття до настання фінансової кризи.

"В даний час з'явилася гостра необхідність переглянути терміни досягнення бюджетного балансу, враховуючи, що тепер вирішення проблем, які накопичилися ще до кризи, потребуватиме значно більше часу, ніж очікувалося раніше", - сказав представник МОП.

Раніше Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) повідомила, що рівень безробіття в країнах з розвиненою економікою становить 7,9% або приблизно 47,8 мільйона осіб, що на 13,1 мільйона більше показника, зафіксованого на початок фінансової кризи 2008 року.