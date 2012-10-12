Кабмін хоче ввести автоматичний перерахунок пенсій

Кабінет Міністрів України вніс на розгляд парламенту законопроект “Про внесення змін до статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”(№ 11316).

Законопроектом передбачено, що для забезпечення рівності умов обчислення розміру пенсій незалежно від року призначення Кабмін може приймати рішення про проведення перерахунку пенсій у зв’язку із зростанням показника середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до статті 40 цього закону враховується для обчислення пенсії виходячи з фінансових можливостей бюджету Пенсійного фонду України.

Також передбачено, що органи Пенсійного фонду щороку з 1 березня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на зазначену дату набули право на проведення перерахунку на умовах, що є найбільш вигідними.

Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.