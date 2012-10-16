Уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення до 2017 року

Уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, повідомила УНІАН прес-служба віце-прем’єр-міністра.

За його словами, програма передбачає 10 основних напрямів роботи, серед яких: стимулювання створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості сільського населення, посилення мотивації до легальної зайнятості та сприяння зайнятості соціально вразливих категорій населення, особливо молоді та осіб з інвалідністю. Також буде вжито заходів для підвищення мобільності робочої сили та удосконалення системи регулювання трудової міграції.

"Ми плануємо забезпечити легальним робочим місцем усіх людей, які хочуть та можуть працювати. Крім того, ми реформуємо систему підготовки кадрів та створимо стимули для підвищення конкурентоспроможності працездатного населення. Ця програма сприятиме не тільки вирішенню соціальних проблем, але й стимулюватиме економіку», - заявив С.Тігіпко.

За словами віце-прем’єра, очікується, що в результаті реалізації програми у 2017 році чисельність зайнятого населення збільшиться до 21,4 млн. осіб, з яких офіційно працевлаштованими будуть майже 17 мільйонів.

Таким чином, уже в 2017 році рівень зайнятості досягне середнього рівня у країнах Європейського Союзу.

Крім того, очікується, що рівень безробіття в Україні, обчислюваний за методологією МОП, знизиться з 7,9 у 2012 році до 6,3% у 2017, а серед молоді він становитиме 13% проти нинішніх 19% .

«До 2020 року ми повинні вийти на 20 млн офіційно працевлаштованих, і сьогодні ми прийняли програму, в якій прописано конкретний план дій до 2017 року. Ближче до цієї дати ми скоригуємо її», - наголосив Сергій Тігіпко.