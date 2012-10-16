В Україні кількість незайнятих громадян скоротилася на 110 тис. осіб - до 433,4 тис.

Кількість незайнятих громадян, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, у вересні становила 433,3 тис. осіб, повідомили УНІАН у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням Держстату, порівняно з січнем 2012 року кількість безробітних зменшилася на 110,5 тис. осіб. При цьому потреба підприємств на заміщення вакантних посад за 9 місяців зросла на 12,7 тис. позицій – до 76,6 тис. із 63,9 тис. позицій. «Конкурс» на одне робоче місце зменшився – до 6 осіб із 9 осіб на початку року.

Як повідомляв УНІАН, у січні–вересні 2011 року на обліку в Державній службі зайнятості перебували 1,483 млн незайнятих громадян.

15 жовтня уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення й стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Програма передбачає 10 основних напрямків роботи: стимулювання створення нових робочих місць, підвищення рівня зайнятості сільського населення, посилення мотивації до легальної зайнятості та сприяння зайнятості соціально вразливих категорій населення, особливо молоді та інвалідів. Також буде вжито заходи для підвищення мобільності робочої сили й вдосконалення системи регулювання трудової міграції.