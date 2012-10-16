СБУ наділена правом ухвалювати рішення про заборону в'їзду до України іноземцям

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 262 із 345 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, вносяться зміни до Закону “Про Службу безпеки України”, якими СБУ надається право приймати рішення про заборону в’їзду до України іноземцю або особі без громадянства, про скорочення строку тимчасового перебування іноземця та особи без громадянства на території України, про примусове повернення іноземця або особи без громадянства в країну походження або третю країну.

Також внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України. Ними передбачено, що позовні заяви іноземців та осіб без громадянства щодо оскарження рішень про їх примусове повернення в країну походження або третю країну, а також позовні заяви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території України, подаються до адміністративного суду за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, органу охорони державного кордону чи СБУ або за місцезнаходженням пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

Такі адміністративні справи розглядаються судом у п’ятиденний строк з дня надходження позовної заяви.