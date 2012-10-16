Понад 13 тисяч українців подали заявки на легалізацію в Італії

Брюссель. 13 тис. 148 українців подали заявки на легалізацію в Італії в рамках закону, що передбачав амністію для нелегальних працівників.

Про це з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Італії повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

За його словами, загалом в рамках дії цього закону було подано 134 тис. 576 заявок, українці стали четвертою етнічною групою серед усіх іноземців Італії, які подали заявки на легалізацію, після громадян Бангладеш, Марокко та Індії.

“Відносно невелика кількість запитів, як в цілому, так і від українців зокрема, зумовлена суворістю вимог цього закону. Так, кожен роботодавець повинен був оплатити 1 000 євро та соціальні внески за період нелегального працевлаштування. Робітник, в свою чергу, повинен був документально підтвердити своє перебування в Італії станом на 31 грудня 2011 року”, - зазначив О.Городецький.

“Далася взнаки також економічна криза, яка привела до збільшення безробіття серед іммігрантів. Таким чином, багато наших земляків не змогли легалізуватися”, - додав він.

Закон про легалізацію іноземних громадян діяв протягом місяця – з 15 вересня по 15 жовтня цього року. При цьому на термін його дії був оголошений мораторій на депортацію нелегальних іноземців.

Від сьогодні правоохоронці відновлюють контроль із застосуванням суворих санкцій як для робітників, так і для роботодавців, які не скористалися законом.

О.Городецький також зазначив, що міністр внутрішніх справ Італії Анна-Марія Канчельєрі пояснила відносно невелику кількість заявок на легалізацію тим, що «феномен нелегального працевлаштування насправді не є таким поширеним, як думалося раніше». При цьому міністр заперечила можливість продовження дії закону чи пом’якшення його умов.