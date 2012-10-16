До закону про збір єдиного внеску на державне соцстрахування внесено зміни

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” щодо сплати єдиного внеску».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесено зміни до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Зокрема, шляхом внесення змін до частини п’ятнадцятої зазначеної статті запропоновано відмінити розподіл єдиного соціального внеску за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до класів професійного ризику виробництв з урахуванням видів їх економічної діяльності, а також переглянути ставки відрахувань з визначеної законом бази нарахування для бюджетних установ, підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, для найманих працівників, військовослужбовців, державних службовців.

Згідно з документом, сума єдиного внеску (крім суми єдиного внеску, що сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), розподіляється: на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 5,0906 відсотка; на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 5,7410 відсотка; на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 3,6354 відсотка; на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 85,5330 відсотка”.

В законі передбачено, що розрахунок розподілу єдиного внеску за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування проводиться на підставі звітності про нарахування єдиного внеску за результатами попереднього року.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.