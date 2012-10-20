У Кароліно-Бугазі стартував проект ЄС «Міжнародний студцентр туризму та рекреації»

Перший в Україні Міжнародний студентський центр рекреації та туризму почне функціонувати з травня 2014 року в курортному районі Кароліно-Бугаз Одеської області під егідою Європейського Союзу, повідомив на прес-конференції ректор Одеського Національного політехнічного університету Геннадій Оборський.

За його словами, «з ЄС надійшов перший транш у розмірі півмільйона євро для реалізації проекту першого в Україні студентського оздоровчого центру на березі моря за 40 кілометрів від Одеси, в якому зможуть щорічно відпочивати майже тисяча студентів з України, Румунії та інших країн. Всього на його фінансування передбачено виділити понад 1,7 млн. євро».

Як зазначив Г.Оборський, «фахівці вже ведуть проектні роботи зі створення на 22-гектарній приморській території Одеської політехніки шести сучасних 2-поверхових будинків, в тому числі конференц-холу для зустрічей і дискусій, реконструкції 58 студентських котеджів і оновленню за європейськими стандартами спортивних споруд оздоровчого центру «Чайка».

«Після завершення реконструкції університетського табору «Чайка», - уточнив керівник проекту ЄС «Міжнародний студцентр туризму та рекреації (ISCRT)» Валерій Лебідь, - в цьому молодіжному центрі будуть створені прекрасні умови не тільки для відпочинку студентів, в тому числі щорічної реабілітації не менше ста молодих людей з обмеженими можливостями з України, Румунії та інших країн-сусідів, але й для проведення міжнародних форумів з актуальних проблем сучасності».

Адже проектом також «передбачено створення Туристичного інформаційного центру для забезпечення рівних можливостей отримання туристичної інформації та послуг, а також молодіжного туристичного веб-порталу, який сприятиме розвитку студентської знижкової системи, і інших важливих заходів», - підкреслив начальник Відділу маркетингу та інноваційної політики ОНПУ В.Лебедєв.

Крім того, «реалізація проекту ISCRT буде сприяти зусиллям ЄС щодо збільшення студентських туристичних потоків в прикордонних районах України, Румунії та інших країн, - зазначив співорганізатор прес-конференції - проректор університету «Штефан чел Маре»в Сучаві Штефан Пурич, - сприяти зближенню двох дружніх народів, покращувати рівень діалогу, зокрема, між молоддю Румунії та України».

Румунські партнери з реалізації проекту ISCRT, в тому числі активісти студентської організації Іліє Дорофтей, розповіли про накопичений досвід вирішення проблем оздоровлення студентів, в тому числі реабілітації молодих людей з обмеженими можливостями, і розвитку молодіжного туризму в своїй країні. Завдяки їм одесити в серпні отримали можливість вивчити європейський досвід Румунії при створенні сучасних об'єктів рекреаційно-туристичної сфери в рамках реалізації Програми транскордонного співробітництва України, Румунії та Республіки Молдова під девізом «Загальні кордони. Загальні рішення».