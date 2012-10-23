В Італії рівень корупції один із найвищих у Європі

Італія займає одне з найвищих місць у Європі і 69-те місце у світі за рівнем корупції разом із Ганою і Македонією, сказано у спеціальній доповіді, підготовленій Комісією із запобігання корупції, в якій, зокрема, наводяться дані міжнародної організації Transparency International, повідомляє РІА «Новости».

У документі наголошується, що останніми роками в Італії спостерігається погіршення в цій сфері, тоді як кількість скарг і ухвалених вироків зменшилася. Зокрема, якщо в 1996 році у справах з приводу корупції було ухвалено 1700 обвинувальних вироків, то через десять років – лише 239 вироків.

Економічний збиток від корупції в Італії оцінюється у декілька мільярдів євро. "Поширення корупції підриває довіру ринків і компаній, перешкоджає іноземним інвестиціям, а отже, призводить до зниження конкурентоспроможності країни", - відзначив прем'єр-міністр Італії Маріо Монті у своєму вступному слові до доповіді.

У зв'язку з цим він нагадав, що боротьба з корупцією є одним з пріоритетних завдань його уряду.

Минулого тижня Сенат республіки схвалив урядовий законопроект, спрямований на боротьбу з корупцією, в якій на Апеннінах регулярно звинувачують політиків і чиновників різних рівнів.

У цьому документі, зокрема, переписано деякі склади злочинів, збільшено терміни покарання за них, а також міститься положення про те, що уряд країни наділяється повноваженням для реалізації правила, згідно з яким людина, раніше засуджена за корупцію, не може брати участі у парламентських і адміністративних виборах.