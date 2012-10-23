Польща має намір спростити легалізацію іноземців

Варшава. Польська влада планує спростити процедуру легалізації громадян інших країн, що приїжджають до Польщі на роботу і навчання, скоротивши, серед іншого, перелік необхідних документів для отримання відповідного дозволу і збільшивши термін дії видаваних "карток перебування".

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польське Міністерство внутрішніх справ, що відповідає за справи іноземців, підготувало відповідний законопроект, який направлено для консультацій з громадськістю.

"Збільшення терміну дії дозволу на тимчасове перебування для іноземців з 2-х до 3-х років, один дозвіл на перебування і роботу в Польщі або дозвіл на тимчасове перебування на 2 роки для іноземців, які продовжують навчання, - це тільки деякі з пропонованих змін", - відзначила прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, влада планує відмовитися від вимоги подавати документи на легалізацію за 45 днів до закінчення дії візи або іншого дозволу, який дозволяє перебувати в країні, через що часто іноземці були змушені виїжджати з Польщі і знову одержувати візу.

Міністерство також пропонує замінити вимогу надання договору про оренду або власність житла на декларацію іноземця, що у нього є де жити в Польщі.

Крім того, студенти-іноземці після затвердження законопроекту зможуть одержувати перший дозвіл на перебування в країні на 15 місяців, а наступний - на 2 роки замість чинних зараз 12-місячних дозволів.

Новий законопроект, поправки до якого представники громадських організацій зможуть надсилати до міністерства протягом найближчих трьох місяців, також скорочує час на надання інформації від спеціальних служб Адміністрації у справах іноземців (UDSC), яка перевіряє, чи не загрожує в'їзд певної особи безпеці Польщі.

Міністерство пропонує скоротити цей термін до 15 з 30 днів, що діють зараз.

Водночас влада планує зобов'язати іноземців, які хочуть одержати дозвіл на постійне перебування в країні, вивчити польську мову.

"Іноземці мають знати польську мову на рівні, принаймні, A2. Ці знання підтверджуватимуться державним сертифікатом або свідоцтвом про закінчення відповідної школи", - відзначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року Польща спростила надання польського громадянства, зробивши можливим його отримання практично всім іноземцям, що проживають легально в Польщі не менш як 8 років.

За даними UDSC, на початок поточного року у 38-мільйонній Польщі легально проживали понад 100 тисяч іноземців, майже 30 тисяч з яких були громадянами України.

Польська влада в першій половині поточного року також провела акцію з легалізації іноземців, які перебувають у країні без необхідних документів, в рамках якої заявки на отримання офіційного дозволу подали близько 9,5 тис. осіб, 2 тисячі з яких - українці.

Раніше представники низки громадських організацій оцінювали кількість нелегальних мігрантів в Польщі від 50 до 500 тис. осіб.