Євросоюз витратив 153 млрд євро на утримання безробітної молоді

Євросоюз у 2011 році змушений був спрямувати рекордну суму в 153 млрд євро на утримання армії безробітної молоді, яка досягла рівня 14 мільйонів осіб і збільшувалася через економічну кризу, повідомляє британська газета Guardian.

Згідно з останнім аналітичним звітом організації Євросоюзу, яка займається розробкою програм щодо поліпшенням умов життя і роботи, за період з останньої хвилі економічної кризи в 2008 році кількість безробітних і молодих людей, які ніде не навчаються, збільшилася у 2011 році на 17,6% - до 13,941 млн. осіб.

Соціальний феномен збільшення сегмента безробітної молоді віком від 15 до 29 років дістав назву «втраченого покоління».

На утримання цього «покоління» Євросоюз змушений був у 2011 році спрямувати 1,21% свого валового внутрішнього продукту порівняно з витратами на рівні 0,96% у 2008 році.

Звіт відзначає значні коливання кількості безробітних молодих людей у країнах ЄС. Найкраща ситуація на ринку праці в Нідерландах, Швеції, Люксембурзі, найгірша - в країнах південної Європи та Ірландії.

Найбільше безробітної молоді експерти нарахували в Італії (2,2 млн. осіб, зростання на 17,6% проти 2008 року), яка спрямувала на їх утримання 32,6 млрд євро. За лідером йдуть Великобританія (1,9 млн. безробітних, +18,3%) і Франція (1,6 млн. безробітних, +16,9%). Ці дві країни у 2011 році спрямували на допомогу цій категорії своїх громадян, відповідно, 18,4 млрд євро і 22,2 млрд євро.

Складна ситуація на ринку праці і в наших сусідів. У Польщі кількість безробітної молоді за період з 2008 року збільшилася на 22,1%, а загальні витрати держави на цю категорію збільшилися до 2,04% ВВП з 1,48%. У Словаччині кількість безробітних цієї категорії збільшилася на 22,2%, в Угорщині – на 12,0%, в Румунії – на 44,7%.

Для більшості країн Євросоюзу, йдеться у звіті, низький рівень участі молодих людей на ринку праці не є новою проблемою, проте масштаби, яких вона набрала в останні кілька років кризи, – безпрецедентні. На додачу до всього, вважають експерти, безробіття загрожує всім молодим людям, навіть тим, хто має гарну освіту.