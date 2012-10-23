ЄС для виходу з кризи повинен провести структурні реформи, в тому числі і в соцсфері - Блер

Європейський Союз для виходу з кризи має провести структурні реформи, у тому числі і в соціальній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-прем'єр-міністр Великої Британії (1997-2007 рр.) Тоні Блер заявив сьогодні в Дніпропетровську під час організованої фондом Віктора Пінчука публічній лекції «Модернізація країн у ХХІ столітті».

«Європа має провести структурні зміни. Якщо Євросоюз хоче не тільки вийти з кризи, а хоче бути конкурентним у ХХІ столітті, треба провести величезні зміни, які дозволять нашому приватному сектору стати більш конкурентоспроможним. Це означає: треба провести пенсійну реформу, реформу у сфері соціального забезпечення. Ми маємо створити нові умови взаємодії між державним і приватним секторами. Щоб правила при цьому були передбачувані», - відзначив Т.Блер.

Він висловився за створення таких умов, за яких в Європі успішно розвиватиметься малий і середній бізнес.

Екс-прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що лише через кілька років Китай з населенням в 1,3 млрд людей стане «найбільшою економікою світу».

«У ХХІ столітті найбільше геополітичне піднесення демонструє Китай», - підкреслив Т.Блер.

У своїй лекції Т.Блер назвав 7 ключових чинників для успішного розвитку країни. За його словами, перш за все, в країні має працювати такий уряд, діяльність якого ґрунтується не на «лівій чи правій ідеології, а на ефективності» в ухваленні рішень і їх реалізації.

Крім того, на думку Т.Блера, вільна і відкрита країна – це демократична країна, в якій є якісна освіта, верховенство права (справедливі судові рішення), толерантне ставлення до людей інших релігій, національностей і культур.

Також, за словами екс-прем'єра Великої Британії, у ХХІ столітті кожна країна має «знайти своє місце, цілі, до чого прагнути, і розповісти про це світу».