Максимальна допомога з безробіття з 1 січня становитиме 4 прожиткових мінімуми – Бродський

Максимальна допомога з безробіття становитиме 4 прожиткових мінімуми і не буде прив'язана до середньої зарплати по регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної служби з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло Бродський, коментуючи положення нового закону про зайнятість населення, який набуває чинності з 1 січня 2013 року.

«Максимальна допомога з безробіття становитиме 4 прожиткових мінімуми. В середньому - більш як 4 тисячі гривень. Це суттєве збільшення», - наголосив М.Бродський.

Чиновник також відзначив, що в новому законі про зайнятість населення прописані механізми заохочення населення до пошуку роботи, а роботодавців – до створення нових робочих місць. Зокрема, роботодавці одержать змогу не платити єдиного соціального внеску за кожного нового найнятого працівника упродовж одного року. У свою чергу, безробітні одержать можливість перенавчання і перекваліфікації за рахунок держави.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба зайнятості в січні-серпні 2012 року працевлаштувала 522 тисячі безробітних, що на 3,8% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Середній розмір допомоги в серпні становив 977 грн проти 988 грн в липні.

З 1 жовтня 2012 року прожитковий мінімум становить 1060 грн.

У серпні 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон України "Про зайнятість населення". У свою чергу, в жовтні 2012 року Уряд схвалив програму сприяння зайнятості населення і стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року. Очікується, що в результаті реалізації програми в 2017 році чисельність зайнятого населення збільшиться до 21,4 млн. осіб, з яких офіційно працевлаштованими будуть майже 17 мільйонів.