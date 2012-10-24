Підприємства заборгували Пенсійному фонду більш як мільярд гривень

Пенсійний фонд України опублікував перелік підприємств-боржників за підсумками 9 місяців 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПФУ, в переліку - 135 підприємств. Загальний обсяг заборгованості - 354,9 млн. грн (зі сплати єдиного соціального внеску) і 712,9 млн. грн (страхові внески й інші платежі).

Найбільшими боржниками, як сказано в повідомленні, є Шосткинський казенний завод «Зірка» (заборгованість 83,7 млн. грн), Харківське комунальне підприємство «Міськелектротранс» (70,5 млн. грн), Шахтоуправління «Донбас» (70,2 млн. грн), державне підприємство «Дзержинськвугілля» (66,5 млн. грн).

Як повідомляв УНІАН, на 1 січня 2012 року заборгованість підприємств перед ПФУ становила 653,5 млн. грн. Тоді з-поміж найбільших боржників були "Шосткинський казенний завод "Зірка" (сума боргу - 72,1 млн. грн), Харківське комунальне підприємство "Міськелектротранс" (61 млн. грн) і окремий підрозділ "Шахта "Південнодонбаська імені М.С. Сургая" держпідприємства "Донецька вугільна енергетична компанія" (42,4 млн. грн), підприємство «Сумихімпром» (39,9 млн. грн).