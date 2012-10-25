Заборгованість із зарплати скоротилася на 3%

В Україні заборгованість із заробітної плати на 1 жовтня 2012 року становила 927,047 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

Більш як половину боргів – 452,872 млн. грн становили борги підприємств-банкротів.

Найвищий рівень заборгованості зафіксовано в Донецькій області – 170,922 млн. грн і в Харківській області – 82,190 млн. грн.

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 жовтня 2012 року становила 82,021 млн. грн.

Найнижчий рівень заборгованості із заробітної плати зафіксовано в Чернівецькій області - 180 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість із виплати заробітної плати в серпні 2012 року скоротилася також на 3% порівняно з липнем, і на 1 вересня становила 956,121 млн. грн. Найвищий рівень заборгованості на 1 вересня було зафіксовано в Донецькій – 166,588 млн. грн і Харківській областях – 119,761 млн. грн. Найнижчий рівень боргу було зафіксовано в Чернівецькій області – 167 тис. грн. Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 вересня 2012 року становила 71,684 млн. грн

В Україні в 2010 році заборгованість із зарплати скоротилася на 17,3%, і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн. грн.