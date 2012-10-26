Турецькі прикордонники з початку наступного року обмежать пропуск українців

Міністерство закордонних справ попереджає, що турецькі прикордонники з 1 січня 2012 року відмовлятимуть у в’їзді громадянам України, в документах яких не буде місця для проставлення штампів про перетин кордону.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, згідно із положеннями угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки про умови взаємних поїздок громадян від 22 грудня 2011 року, з 1 серпня 2012 року громадяни України можуть в’їжджати на територію Турецькою Республіки без віз за умови, що термін їх запланованого перебування у Туреччині не перевищує 30 днів.

Водночас, при проведенні процедури прикордонного контролю турецькими компетентними органами проставляються у паспортні документи іноземних громадян штампи про перетин державного кордону Турецької Республіки („в’їзд – виїзд”).

За повідомленням Міністерства закордонних справ Турецької Республіки, у випадку відсутності у паспортних документах іноземців вільних місць для проставлення відповідних штампів, прикордонною службою Туреччини оформлюється спеціальна картка, до якої заноситься інформація про перетин іноземцем державного кордону Туреччини.

При цьому турецька сторона наголосила, що така практика існуватиме виключно до 31 грудня 2012 року, а починаючи з 1 січня 2013 року іноземцям, у паспортних документах яких не буде вільного місця для проставлення відповідних штампів, прикордонною службою Туреччини дозвіл на в’їзд до Туреччини не надаватиметься.