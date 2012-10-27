До Криму прибув шестимільйонний турист - рекорд за роки незалежності

У Криму сьогодні зустріли 6-мільйонного туриста, що є рекордом за роки незалежності України.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив голова постійної комісії кримського парламенту із санаторно-курортного комплексу, туризму й підприємництву Рустам Теміргалієв.

"6 млн туристів у Криму! Є рекорд!" - написав він.

За інформацією Р.Теміргалієва, 6-мільйонним туристом виявилася бухгалтер із Нижнього Новгорода (Росія). "Рекордсмена" зустрічали в аеропорту Сімферополя. Їй подарували сертифікат на відпочинок у 2013 році в одному з алуштинських пансіонатів.

Влада Криму розраховує на збільшення надходження до бюджету регіону від туристичної галузі.

"Головне наше завдання - зробити так, щоб якомога більше грошей від туризму осідало в кримському бюджеті й кишенях кримчан, зайнятих у галузі", - написав Р.Теміргалієв.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 й 2011 роках Крим відвідали близько 5,7 млн туристів.