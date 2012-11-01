Янукович запропонував Обамі допомогу з ліквідації наслідків урагану «Сенді»

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття Президенту Сполучених Штатів Америки Баракові Обамі у зв’язку із руйнівними наслідками урагану «Сенді», який завдав шкоди штатам східного узбережжя США.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«Від імені українського народу та від себе особисто прошу Вас, пане президенте, передати щирі співчуття сім'ям постраждалих і слова підтримки американському народові», - йдеться у співчутті В.Януковича.

Президент також зазначив, що як друг і стратегічний партнер Сполучених Штатів Америки, Україна готова надати у разі необхідності допомогу з ліквідації наслідків цього стихійного лиха.

Як повідомляв УНІАН, жертвами урагану «Сенді» у США стали 72 особи. Внаслідок урагану постраждали північно-східні райони США, збитки оцінюються у 20 млрд доларів.

Ураган вдарив по США у ніч з 29 на 30 жовтня.