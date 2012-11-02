Українцям з 1 листопада для поїздок до Хорватії необхідно оформлювати візу

З 1 листопада цього року громадянам України, які планують відвідати Хорватію, необхідно оформлювати візу в Посольстві Республіки Хорватія в Україні.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС України, речник МЗС Олександр Дикусаров нагадує, що 31 жовтня цього року закінчився термін дії рішення Уряду Республіки Хорватія про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян України.

Водночас, відповідно до рішення Уряду Республіки Хорватія, у період до 31 грудня 2012 року іноземні громадяни, у тому числі громадяни України, які мають дійсний дозвіл на проживання на території держав-членів ЄС, дійсну шенгенську короткострокову візу (дво- або багаторазову) або дійсну довгострокову візу звільнені від вимоги додатково оформляти хорватську національну візу.

Зазначені вище документи мають залишатися чинними на момент виїзду заявника з Республіки Хорватія.

Як повідомляв УНІАН, Хорватія з 1 квітня по 31 жовтня цього року зупинила дію візового режиму для громадян України.