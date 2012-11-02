Держстату для оплати газу можуть віддати 7,5 млн грн, виділених на перепис населення

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді розглянути можливість перерозподілу коштів державного бюджету, а саме 7,526 млн. грн на користь органів державної статистики для оплати комунальних послуг.

Про це йдеться в законопроекті №11389 «Про внесення змін до Державного бюджету на 2012 рік», опублікованому на сайті ВР.

«Метою ухвалення закону є перерозподіл асигнувань загального фонду державного бюджету України на 2012 рік за бюджетними програмами Мінекономрозвитку, а саме: збільшення асигнувань за програмою «Керівництво і управління у сфері статистики» у розмірі 7526,3 тис. грн (витрати споживання) для збільшення бюджетних призначень на оплату комунальних послуг і енергоносіїв за рахунок зменшення асигнувань за програмою «Статистичні спостереження і переписи» на суму 7526,3 тис. грн у зв'язку з перенесенням термінів проведення перепису населення», - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку вийшов із ініціативою перенести проведення перепису населення на 2013 рік у зв'язку з тим, що заходи щодо його підготовки і проведення профінансовано лише на 41,4% від потреби. При цьому обмежений розмір асигнування на підготовку і проведення перепису відзначався впродовж 4 років – з 2008 по 2012 р. Перший і поки що єдиний перепис в незалежній Україні було проведено в 2001 році. Тоді чисельність населення України становила 48,457 млн. осіб.