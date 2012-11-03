Москва. Росія інвестуватиме в просування російської мови на міжнародній арені.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, виступаючи на VI Асамблеї руського миру «Російська мова і російська історія» в Москві.

«Ми, звичайно, приділяли і приділятимемо якнайсерйознішу увагу цьому питанню на державному рівні. Реалізується державна цільова програма «Російська мова». Вона триватиме до 2015 року. І далі, звичайно, ми все одно всі ці зусилля продовжимо», - сказав Д.Медведєв.

Він повідомив, що розробляється концепція підтримки російської мови і програми «Російська школа» за кордоном. За його словами, істотна робота проводиться по лінії Росспівробітництво в російських центрах науки і культури, які діють у 76 країнах.

Д.Медведєв вважає, що якісне викладання російської мови і літератури, підвищення кваліфікації педагогів є основою збереження російськомовного простору.

«Програми викладання і популяризації російської мови повинні враховувати найбільш успішні світові практики, звичайно, повинні враховувати особливості країни перебування, а освітні проекти мають бути орієнтовані як на дітей, так і на дорослих», - наголосив він.

«Російська мова – не тільки мова нашої спільної історії і культури, це об'єднуюче начало для багатомільйонного руського миру. Для вас це сполучна ланка з історичною Батьківщиною. Як писав колись Олександр Іванович Купрін, мова – це історія народу, шлях цивілізації і культури», - сказав Д.Медведєв, звертаючись до учасників асамблеї.

За його словами, інтерес до вивчення російської мови, історії і культури Росії постійно зростає навіть у тих країнах, де російська мова жодних прав де-юре не має або втратила.

За словами прем'єра РФ, російська мова все одно затребувана де-факто, попри політику з її обмеження, яка проводиться в деяких державах.

«Сьогодні у багатьох країнах володіння російською мовою, звичайно, як і іншими іноземними мовами, - це суттєва конкурентна перевага для отримання цікавої роботи. Економіка змушує відмовлятися від нав'язаних політичних установок», - упевнений він.

Д.Медведєв запросив російськомовну молодь з інших країн попрацювати на міжнародних спортивних змаганнях, які проходитимуть у Росії найближчими роками, - Олімпіада в Сочі в 2014 році і Чемпіонату світу з футболу в 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня Д.Медведєв заявив, що Росія повинна посилити свій вплив у світі за допомогою «м'якої сили», насамперед, у країнах СНД.

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