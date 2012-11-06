У Греції оголошено загальний 48-годинний страйк

У Греції профспілки оголосили загальний 48-годинний страйк. Приводом стало обговорення в парламенті нових заходів зі скорочення держвитрат. В обмін на чергову порцію фінансів від Євросоюзу і МВФ уряд має намір зменшити зарплати і пенсії, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Через страйк припинять роботу державні установи, банки, школи і університети, деякі магазини. На Афіни очікує транспортний колапс: бастують працівники метро, водії трамваїв і машиністи приміських електричок. На кілька годин закриється повітряний простір країни.

Поліція готується до масових акцій протесту і можливих заворушень у центрі Афін.