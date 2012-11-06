Зміни до закону про збір єдиного внеску на соцстрахування набудуть чинності з 1 січня

11:55, 06 листопада 2012
Соцполітика
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Закон «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» опубліковано в газеті «Голос України» (№ 209 від 6 листопада 2012 року) і набуде чинності з 1 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Верховна Рада ухвалила цей закон 16 жовтня.

Шляхом внесення змін до ч. 15 ст. 8 запропоновано скасувати розподіл єдиного соціального внеску за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до класів професійного ризику виробництв з урахуванням видів їх економічної діяльності, а також переглянути ставки відрахувань з визначеною законом бази нарахування для бюджетних установ, підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, для найманих працівників, військовослужбовців, державних службовців.

Згідно з документом, сума єдиного внеску (крім суми єдиного внеску, який сплачується із сум грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам), розподіляється: на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 5,0906%; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з похованням, - 5,7410%; на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності, - 3,6354%; на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (у солідарну систему) - 85,5330%.

У законі передбачено, що розрахунок розподілу єдиного внеску за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування проводиться на підставі звітності про нарахування єдиного внеску за результатами попереднього року.

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