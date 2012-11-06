Кабмін до 2017 року планує знизити рівень безробіття в 1,2 рази

Кабінет Міністрів України до 2017 року планує знизити рівень безробіття в Україні в 1,2 рази — до 6,3-6,6%.

Про це йдеться в постанові №1008 від 15 жовтня 2012 року «Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення і стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року», опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр» (№203 від 6 листопада 2012 року).

Згідно з додатками до документа, очікується, що кількість безробітних віком 15-70 років знизиться з 1,7-1,75 млн осіб у 2012 році до 1,45-1,5 млн осіб у 2017 році. До того ж передбачається, що рівень безробіття серед людей віком 15-24 років зменшиться з 19,2-21,2 млн осіб у 2012 році до 13-14,8 млн осіб у 2017 році.

Програмою планується, що кількість зайнятих економічною діяльністю віком 15-70 років збільшиться з 20,5-20,3 млн осіб у поточному році до 21,4-21,2 млн осіб у 2017 році, а рівень зайнятості населення збільшиться з 60,2-59,6% цього року до 64,3-63,7% у 2017 році.

Для реалізації програми передбачається розробити механізм надання держпідтримки суб'єктам господарювання, що реалізовують інвестпроекти в пріоритетних галузях економіки; удосконалити законодавство з метою створення сприятливого податкового та інвестиційного клімату в пріоритетних видах економічної діяльності. Також планується створити сприятливі умови для ведення бізнесу в частині спрощення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, активізації фінансово-кредитної та інформаційної підтримки малих підприємців, розвитку мережі регіональних і місцевих фондів підтримки підприємництва.

Крім того, Мінсоцполітики доручили розробити і подати Кабміну проекти нормативних актів з легалізації зарплати і робочих місць. Також міністерство повинно реформувати систему загальнодержавного соціального страхування в частині посилення держконтролю за використанням страхових коштів, запровадити систему загальнодержавного пенсійного страхування.

У рамках заходів планується розробити механізм впровадження Національної рамки кваліфікацій.

У результаті впровадження програми очікується, зокрема, підвищити мобільність робочої сили на ринку праці, її якість і конкурентоспроможність, зокрема, людей віком від 45 років, зменшити обсяги нелегальної зайнятості, ліквідувати абсолютну бідність серед працездатних осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні 2012 року становила 416,1 тис. осіб, або 1,5% від загальної кількості громадян працездатного віку, що на 0,4% менше від показника з безробіття на початку року.

До того ж більше половини зареєстрованих безробітних (244,8 тис. осіб) – жінки, 171,3 тис. – чоловіки. Повідомляється, що 263,9 тис. зареєстрованих безробітних проживають у містах, 152,2 тис. – у сільській місцевості.