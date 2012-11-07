Єврокомісія через кризу хоче спростити видачу віз туристам

Брюссель. Європейська комісія виступає за збільшення видачі віз громадянам третіх країн для прискорення розвитку туризму в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому сьогодні Єврокомісією комюніке для Європарламенту та Ради ЄС.

У документі, зокрема, зазначається, що в 2011 році кількість зайнятих у Європі в туризмі становила 18,8 млн осіб, а кількість грошей, витрачених іноземцями в Європі - 330,44 млрд євро. При цьому до 2020 року Єврокомісія очікує зростання кількості зайнятих у туризмі до 20,4 млн осіб, а кількості витрачених іноземцями коштів - до 427,31 млрд євро.

"З урахуванням нинішнього економічного спаду нам варто боротися за посилення туристичних потоків до Європи з одночасним продовженням забезпечення безпеки наших кордонів", - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом.

“Спрощення можливостей для легальних візитерів, які не несуть ризиків безпеці, відвідати Європу може лише посилити нашу позицію як туристичного напрямку номер один у світі", - додала вона.

Європейська комісія вважає, що для збільшення видачі віз громадянам третіх країн багато що можна зробити навіть за умови чинних на сьогодні в Європі правил. Так, на думку Комісії, консульства мають забезпечити, щоб співбесіди призначалися не пізніше, ніж на 15-й день з моменту подачі заявки, а рішення про видачу віз також схвалювалося максимум протягом 15 днів.

Крім того, Єврокомісія виступає за те, щоб у консульствах були формуляри-заявки на візу на мові країни, в якій працює консульство, а також - за вивчення можливостей видачі багаторазових віз.

Крім того, у довготривалій перспективі, на думку Комісії, законодавство може бути змінено з метою спрощення та скорочення процедури видачі віз, спрощення форми заявки на візу, спрощення вимог до документів, що подаються до консульств, визначення правил видачі багаторазових віз.

Загалом у 2011 році було видано 12 638 750 шенгенських віз для громадян третіх країн.