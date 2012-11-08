Кабмін схвалив Концепцію єдиної системи управління міграційними процесами

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, яку передбачається реалізувати протягом 2013-2015 років.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 7 листопада 2012 р. № 870-р, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

У розпорядженні відзначається, що на сьогодні не існує інформаційних ресурсів, які складаються з персональних даних про оформлені і видані ДМС паспортні документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, а також про втрату та визнання таких документів недійсними.

Відповідна концепція визначає шляхи та етапи створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, застосування якої спрямоване на автоматизацію діяльності ДМС і приведення, враховуючи ліпший досвід Європейського Союзу, системи державного управління міграційними процесами у відповідність із стандартами Європейського Союзу.

Концепція має визначити підходи до формування та створення інформаційно-аналітичної системи, яка дасть можливість автоматизувати процеси діяльності ДМС, здійснювати обмін інформацією з іншими органами державної влади з метою забезпечення реалізації ними державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), зокрема протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших категорій мігрантів, а також сприятиме вдосконаленню системи державного управління міграційними процесами відповідно до міжнародних стандартів у сфері реалізації прав людини.

Створення інформаційно-аналітичної системи здійснюється з урахуванням державних і міжнародних стандартів та застосуванням сучасних технологій обробки інформації. До того ж фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією цієї Концепції, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Планується, що реалізація Концепції дасть змогу, зокрема, підвищити ефективність державного управління міграційними процесами, отримати державний інформаційний ресурс для управління ними, сформувати інформаційно-аналітичну систему, а також забезпечити інформаційно-технічну діяльність органів державної влади, спрямовану на гарантування громадянам їх конституційних прав на свободу пересування і вільний вибір місця проживання.

Крім того, концепція допоможе збільшити кількість адміністративних послуг, які надаються з використанням інформаційних ресурсів ДМС та проводити моніторинг та аналіз динаміки міграційних та демографічних процесів, а також сприяти інтеграції іммігрантів, що перебувають в Україні на законних підставах, в українське суспільство. Водночас, створення інформаційно-аналітичної системи сприятиме виконанню Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, який схвалили на саміті Україна - Європейський Союз (22 листопада 2010 р., м. Брюссель, Королівство Бельгія), та ліквідації різниці між міграційними процедурами в Україні та країнах Європейського Союзу.