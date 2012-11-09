В Аргентині тривають чисельні протести проти політики влади

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці аргентинської столиці Буенос-Айреса на знак протесту проти дій уряду і президента країни Крістіни Фернандес де Кіршнер.

Активісти опозиції використовували соціальні мережі, організовуючи акцію протесту, яка, за їхніми словами, стала однією з найбільших антиурядових демонстрацій цього року, повідомляє ВВС Україна.

Учасники акцій протестують проти зростання інфляції, високого рівня злочинності та корупції серед високопосадовців і чиновників.

К. Ф. де Кіршнер була переобрана на другий термін минулого року, проте відтоді її популярність різко знизилася.

За офіційними даними, інфляція в Аргентині становить 12%, але аналітики вважають, що реальна цифра вища.

Міжнародний валютний фонд у вересні попередив Аргентину про те, що у разі, якщо країна не досягне прийнятних показників зростання економіки та рівня інфляції до грудня 2012 року, то їй можуть загрожувати санкції.

Учасники демонстрації в Буенос-Айресі також висловили протест проти введених минулого року і посилених цьогоріч обмежень на купівлю долара, внаслідок чого аргентинці не можуть переводити свої заощадження в цю валюту.

Влада країни заявляє, що уповільнення аргентинської економіки - результат глобальної фінансової кризи, а не діяльності уряду.

Прихильники президента заявляють, що її політикою незадоволені переважно представники середнього класу і заможні люди, тоді як головним досягненням вони називають реальну допомогу найбіднішим верствам населення.