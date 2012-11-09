Експерт: показники безробіття в 2013 р. стримуватимуть переведенням на часткову зайнятість

Експерти не чекають зростання рівня безробіття в Україні наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказала провідний експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій.

«Я не думаю, що безробіття значно зросте наступного року. Особливо з огляду на те, що в Україні, як показала криза 2009 року, існують попереджувальні механізми роботодавця, коли робітників просто переводять на часткову зайнятість, на неповний робочий день», - зауважила вона і додала, що це рятує роботодавця від втрати кваліфікованого працівника, а працівника - від повної втрати роботи.

О.Бетлій припустила, що у разі погіршення ситуації подібні заходи можуть торкнутися працівників металургії, машинобудування і хімічної промисловості, але вони минають харчову промисловість.

За словами О.Бетлій, сьогодні визначальними для економічного розвитку України на останні місяці цього року і на наступний рік є зовнішні чинники, ситуація в Євросоюзі.

«Доки світової консенсус говорить про те, що в середньому економіки Європейського Союзу будуть рости. Це означає, що трохи відновиться попит на українські товари», - підкреслила О.Бетлій.

Відповідно, за її словами, за базовим сценарієм не слід очікувати, що українська промисловість буде надалі падати. До того О.Бетлій зазначила, що все ж існують певні ризики, пов'язані із кризою в ЄС.

«Якщо не будуть подолані боргові проблеми Греції, Італії, Іспанії, то зрозуміло, що Україна зіткнеться з проблемами: перша - це низький попит на наші товари, друга - це фінансування», - сказала експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні 2012 року становить 416,1 тис. осіб або 1,5% від загального числа громадян працездатного віку, що на 0,4% менше показника на початоку року.

До того більше половини зареєстрованих безробітних (244,8 тис. осіб) - жінки, 171,3 тис. - чоловіки. 263,9 тис. зареєстрованих безробітних проживають у містах, 152,2 тис. - у сільській місцевості.