Роботодавці пропонують вакансії з низькими зарплатами - Центр зайнятості Київської області

Директор Київського обласного центру зайнятості Василь Якобінчук заявляє, що роботодавці пропонують в службу зайнятості вакансії з низьким рівнем зарплат, на які дуже складно працевлаштувати людей.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції директор Київського обласного центру зайнятості зазначив, що в області майже 30% вакансій, які подаються роботодавцями в службу зайнятості, мають мінімальну заробітну плату. (УНІАН: Розмір мінімальної зарплати в Україні на сьогодні становить 1094 грн)

За його словами, середня заробітна плата по області становить 3100 грн. При цьому, дуже незначна частина вакансій перевищує середню заробітну плату.

«Є проблеми в цьому плані, що низький рівень зарплат, який пропонують сьогодні роботодавці. Тому службі зайнятості дуже складно працевлаштовувати людей на такі вакансії», - сказав В.Якобінчук.

Крім того, він повідомив, що в цьому році, порівняно з минулим, кількість поданих до служби зайнятості вакансій зменшилася з 44 до 36 тисяч. Водночас і кількість зареєстрованих безробітних також зменшилася. Таким чином, хоча в цьому році рівень працевлаштування має показник минулого року, у відсотковому відношенні він збільшився.

Також В.Якобінчук зазначив, що в останні два роки на одну вакансію в середньому по області претендує 4 особи. Тоді як в деяких районах Київської області цей показник становить 20 осіб на місце. Зокрема, це Богуславський, Миронівський, Тетіївський та Ставищенський райони. При цьому, в Бориспільському районі на одне місце претендує менше однієї людини, тому що в наявності більше вакансій, ніж безробітних на обліку.

За словами В.Якобінчука, по Київській області зростання рівня безробіття в наступному році не прогнозується. Він повідомив, що на сьогодні в області визначений за методологією Міжнародної організації праці рівень безробіття становить 6,9%. При цьому показник зареєстрованого безробіття - 2,2%.

Крім того, експерт зазначив, що за останні два роки в області спостерігається зростання кількості робочих місць. Зокрема, за 9 місяців 2012 року було створено 30 тис. робочих місць, тоді як за аналогічний період минулого року - 24 тис., у 2009 році - 12 тис. робочих місць за весь рік.

Також В.Якобінчук відзначив тенденцію до зменшення кількості звільнень працівників, яких цього року менше на 9%, ніж у минулому. «Ми не бачимо загрозливої ​​ситуації щодо збільшення рівня безробіття, навпаки, ми бачимо тенденцію до зменшення», - сказав директор Київського обласного центру зайнятості.

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