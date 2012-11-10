Янукович визначив строки призовів на строкову військову службу у 2013 році

Президент України Віктор Янукович підписав указ № 635/2012 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році».

Текст документа оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України та на виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» визначено на 2013 рік такі строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу: 1) квітень - травень; 2) жовтень - листопад.

Указом постановляється призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу: 1) у квітні - травні 2013 року; 2) у жовтні - листопаді 2013 року.

Цим указом Кабінету міністрів України доручено визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів.

Кабінету міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено забезпечити виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу.

Указом постановляється звільнити в запас із Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців, які призвані на строкову військову службу, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра та вислужили встановлені строки строкової військової служби: у січні - лютому 2013 року та у липні - серпні 2013 року, а також інших військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби: у квітні - травні 2013 року; у жовтні - листопаді 2013 року.

Міністерству інфраструктури України доручено забезпечити за заявками військового командування, Державної спеціальної служби транспорту перевезення осіб, зазначених у статтях 2 і 5 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 1 статті 2, який набирає чинності з 1 березня 2013 року, та пункту 2 статті 2, який набирає чинності з 1 вересня 2013 року.