Список заходів у Києві з нагоди святкування Нового року та Різдва

У грудні 2012 року та у січні 2013 року з нагоди святкування Нового року та Різдва у столиці відбудеться низка загальноміських заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Так, 19 грудня на Майдані Незалежності відбудеться урочисте засвічення головної ялинки України. У День Святого Миколая діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей відвідають Київський національний академічний театр та отримають подарунки. Того ж дня у Колонній залі КМДА проведуть свято для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців шкіл-інтернатів та дитячих будинків Києва.

Також у рамках мистецько-освітнього проекту «Новорічні пригоди капітана Врунгеля» з 19 до 23 грудня діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, безпритульні, діти, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, талановиті і обдаровані діти та вихованці шкіл-інтернатів відвідуватимуть новорічні вистави у Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського.

Крім того, з 19 грудня 2012 року до 10 січня 2013 року Служба у справах дітей проводитиме екскурсії для дітей Центру соціально-психологічної реабілітації №1.

22 грудня на Хрещатику відбудеться парад Дідів Морозів-волонтерів, а також благодійні новорічні свята у Колонній залі КМДА для дітей з функціональними обмеженнями, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

31 грудня о 19.00 на Майдані Незалежності розпочнеться свято зустрічі нового 2013 року. 7 січня кияни та гості міста святкуватимуть Різдво на Хрещатику.

З 10 до 12 січня 2013 року у Легкоатлетичному манежі Республіканського вищого училища фізичної культури відбудуться ХVІІІ Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Різдвяні старти».

Традиційно, 19 січня кияни відзначатимуть Свято Водохреща. Заходи з нагоди Хрещення Господнього відбуватимуться на Оболонській набережній біля Свято-Покровського собору Української православної церкви та у парку культури і відпочинку «Гідропарк».