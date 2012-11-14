У Росії трудові мігранти з 1 грудня складатимуть іспит на знання російської мови

У Росії трудові мігранти з 1 грудня будуть зобов'язані підтверджувати свої знання російської мови.

Як передає РІА «Новости», Президент РФ Володимир Путін схвалив закон, що зобов'язує трудових мігрантів складати іспит на знання російської мови. Відповідний документ опублікувала "Російська газета".

Згідно з законом, іноземні громадяни, які планують працювати в житлово-комунальному господарстві, роздрібній торгівлі або сфері побутового обслуговування, зобов'язані підтверджувати володіння російською мовою не нижче базового рівня. При цьому підтверджувати знання мови потрібно як при отриманні, так і при продовженні дозволу на роботу в Росії.

Підтвердженням володіння російською мовою можуть бути сертифікат про проходження держтестування з російської мови як іноземної; документ про освіту (в об'ємі не нижчому за основну загальну освіту), що виданий в іноземній державі і визнається в Росії, з нотаріально засвідченим перекладом російською; документ держзразка про освіту (в об'ємі не нижчому основного загального), виданий освітньою установою Росії або (до 1 вересня 1991 року) колишнього СРСР.

При російських вишах і закордонних освітніх установах зараз діють вже більш як 160 центрів, що отримали право проводити державне тестування іноземних громадян з російської мови як іноземної.

Громадяни країн, де російська мова - державна, підтверджувати її знання не повинні. Статус державної мови російська зараз має (окрім Росії) в Білорусі та Південній Осетії.