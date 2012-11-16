Турчинов визнає, що опозиція не зможе сформувати у майбутній ВР більшість

Опозиція не зможе сформувати у майбутній Верховній Раді більшість, вважає перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр Турчинов.

Про це він сказав в ефірі «5 каналу», відповідаючи на питання, чому опозиція не запрошує самовисуванців для створення більшості в парламенту.

"Ви знаєте, у нас адекватні політики, у нашій команді, і ми, в принципі, вміємо нормально рахувати. Реальна кількість мандатів, разом з мажоритарниками, які можуть бути в команді, яка протистоїть тоталітарному режиму в Україні, вона, на жаль, недотягує до більшості. Це є реалії", - зазначив О.Турчинов, повідомляє «Українська правда».

"Ті, хто називав себе самовисуванцями… Ми завжди говорили: друзі, нема у нас зараз, на жаль, самовисуванців, є або представники "Батьківщини", представники опозиції, або приховані представники влади, які називають себе самовисуванцями, якимись іншими назвами інших політичних сил, але вони чітко будуть працювати у фарватері "Регіонів", - додав О.Турчинов.