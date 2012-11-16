Азаров вважає, що «все в країні нормально»
10:53, 16 листопада 2012Соцполітика
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Ханой. У прем'єр-міністра Миколи Азарова викликає оптимізм те, що «все в країні нормально».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Ханої, відповідаючи на запитання про свої почуття стосовно того факту, що 4 грудня буде тисяча днів його перебування на посаді прем'єр-міністра.
"Нормальні у мене почуття. Усе в країні нормально, перспективи у нас непогані наступного року. І я відчуваю у зв'язку з цим певний райдужний настрій, оптимістичний настрій", - сказав М.Азаров.
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