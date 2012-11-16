Азаров вважає, що «все в країні нормально»

Ханой. У прем'єр-міністра Миколи Азарова викликає оптимізм те, що «все в країні нормально».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Ханої, відповідаючи на запитання про свої почуття стосовно того факту, що 4 грудня буде тисяча днів його перебування на посаді прем'єр-міністра.

"Нормальні у мене почуття. Усе в країні нормально, перспективи у нас непогані наступного року. І я відчуваю у зв'язку з цим певний райдужний настрій, оптимістичний настрій", - сказав М.Азаров.