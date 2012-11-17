Чисельність населення України скоротилася на 1,037 тис. осіб

Чисельність населення України за серпень-вересень скоротилася на 1 тис. 37 осіб і на 1 жовтня становила 45 млн 559 тис. 235 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

У повідомленні також зазначається, що за січень-вересень 2012 року кількість новонароджених по країні становила 390 396 осіб, що на 17,5 тисячі більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Кількість померлих за січень-вересень становила 495 220 осіб проти 498 323 осіб у 2011 році.

Найвищий показник народжуваності зафіксовано у Дніпропетровській області, де за січень-вересень народилося 27 745 дітей. Високі показники народжуваності також продемонстрували м. Київ – 25 118 дітей, Одеська область – 22 649 дітей і Львівська область – 22 751 дитина. Найнижчий показник народжуваності зафіксовано у Севастополі – 3 355 дітей за січень-вересень 2012 року. В цілому по Україні коефіцієнт народжуваності становив 11,4 дитини на 1000 осіб проти 10,9 дитини на 1000 осіб у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України, станом на 1 серпня, становила 45 млн 560 тис. 272 особи. У першому півріччі 2012 року Україна досягла найкращого з 2006 року показника народжуваності - 298 330 осіб. Одночасно показник смертності у січні-липні 2012 року становив 395 628 осіб, що також стало одним із найменших показників за останні чотири роки.

У 2011 році чисельність населення України скоротилася на 0,3% порівняно з 2010 роком, і на 1 січня 2012 року становила 45,63 млн осіб.

Перший і поки що єдиний перепис у незалежній Україні був проведений у 2001 році. Тоді чисельність населення України становила 48,457 млн осіб. До цього українців переписували ще у складі СРСР у 1989 році. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.