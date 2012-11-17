Українські заробітчани готові залишитися в Польщі на тривалий термін

Варшава. Більшість громадян України, які приїжджають до Польщі на роботу, позитивно оцінюють місцевий ринок праці і налаштовані залишитися в країні на довший термін.

Про це свідчать результати дослідження агентства з працевлаштування East West Link, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Польща стала для українців провідним ринком праці серед усіх держав Європейського Союзу. На це впливають ліберальні процедури легалізації перебування та роботі, географічна та культурна близькість, а також порівняно великий кадровий потенціал України", - зазначається у дослідженні.

EWL повідомив, що 86% опитаних українських працівників позитивно оцінюють ситуацію на польському ринку праці та 65% виявляють бажання залишитися у Польщі на довший час.

Агентство звернуло увагу, що останні статистичні дані підтверджують зменшення кількості заявок на працевлаштування іноземців (серед яких більше 90% українців), які дозволять працювати упродовж шести місяців кожного року, на фоні збільшення кількості дозволів на роботу, з якими можна працювати довший термін.

За даними агентства, кількість виданих таких офіційних дозволів в цьому році для українців може зрости навіть на 60%.

EWL зазначає, що громадяни України найчастіше приїжджають до Польщі на тимчасові заробітки, додавши, що серед причин приїзду опитані також називали можливості кращого професійного росту та особиста ситуація.

Українці, за даними агентства, найчастіше працюють у Польщі у виробничому секторі, гастрономії, готельному бізнесі, будівництві та шукають у першу чергу роботу на посадах спеціаліста (36%) та нижчого щабля (30%).

Як повідомляв УНІАН, за першу половину цього року польські працедавці зареєстрували для громадян України 150 тис. заявок на роботу, що на 2,5% менше показників перших шести місяців минулого року. З середини 2007 року, коли була запроваджена ця спрощена система працевлаштування, українці загалом отримали від поляків близько 750 тис. заявок на роботу.

Довідка УНІАН. Польща почала лібералізовувати ринок праці, аби компенсувати нестачу кадрів, викликану масовою трудовою еміграцією поляків в інші держави Європейського Союзу, до якого країна приєдналася у 2004 році. У 2007 році польська влада, серед іншого, дозволила громадянам сусідніх держав працювати у себе без офіційного дозволу та в 10 разів зменшила оплату за видачу дозволу для тих, хто хоче працювати довше, ніж півроку.

За даними експертів, за межами 45-мільйонної України на заробітках можуть перебувати близько 5 млн українців, більша частина з яких працює в державах Євросоюзу та Росії.