Польща готує план заходів з інтеграції громадян третіх країн

Варшава. Польська влада працює на розробкою плану заходів з інтеграції громадян третіх країн, реалізація якого дозволила б полегшити життя іноземців у Польщі та приносила б більше користі від їх праці в цій державі.

Про це кореспонденту УНІАН у Варшаві сказав представник Міністерства праці та соціальної політики Польщі Ян Лобажевський сьогодні в ході конференції на тему інтеграції іноземців у Польщі.

Він відзначив, що міністерство працює над таким документом з весни минулого року, додавши, що наразі складно прогнозувати, коли він може бути ухвалений.

Співрозмовник агентства позитивно оцінив підготовлену та презентовану сьогодні громадською організацію "Фундація розвитку "Крім кордонів" (FROG) "дорожню карту більш приязної інтеграції іноземців у Польщі".

За словами Я.Лобажевського, вона містить низку рекомендацій, котрі можуть бути використані під час вироблення цього плану.

Глава правління FROG Ксенія Наранович відзначила УНІАН, що підготовлена експертами фундації "дорожня карта" містить конкретні ідеї для кращої інтеграції іноземців, висловивши сподівання, що представники польської влади дійсно використають їх.

"Дорожня карта", зокрема, включає рекомендації, як інформувати іноземців про їх права та обов'язки у Польщі, як удосконалити видачу документів на легальне перебування в країні, полегшити працевлаштування громадян інших країни, отримання ними освіти тощо.

К.Наранович теж зауважила, що ухвалена польським урядом влітку цього року "Еміграційна політика Польщі" та підготовлений нещодавно новий проект закону "Про іноземців" містять низку суперечностей, відзначивши, що неурядові організації працюють над тим, аби не допустити схвалення неприйнятних для іноземців законодавчих норм.

Співрозмовник агентства зауважила, що неурядові організації, котрі займаються проблемами іноземців, спільно підготували свої зауваження до законопроекту, котрі передадуть владі в рамках офіційної процедури "громадських консультацій" на початку наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України, котрі торік отримали 570 тис. польських віз, традиційно є лідерами серед іноземців, котрі приїжджають до Польщі на роботу та навчання. За даними польської влади, на початку цього року право легального перебування в країні мали близько 100 тис. громадян інших держав, котрі не входять до ЄС, найбільше з яких - близько третина - були українцями.

Довідка УНІАН. Заснована в 2006 році організація FROG входила в число організацій, котрі найактивніше підтримували проведення акції за легалізацію нелегальних мігрантів, яку ініціювали група громадянок України в 2010 році. Польська влада провела цю легалізацію у першій половині 2012 року. За останніми даними, право легального перебування вже отримали майже 3 тис. нелегалів з 9,5 тисяч, котрі подавали такі заявки, більшість яких теж є українцями.