В Україні збільшилася кількість зареєстрованих безробітних

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні за підсумками трьох кварталів 2012 р. збільшиться на 2,9% - до 416,1 тис. осіб у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомляє сайт Державної служби статистики.

При цьому кількість зареєстрованих безробітних, які не працювали менше року, збільшилася на 3,8% - до 363,7 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні становила 416,1 тис. осіб, що становить 1,5% від загальної кількості громадян працездатного віку.