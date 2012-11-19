На українських підприємствах знизилася кількість вакансій

Потреба українських підприємств у заміщенні вакантних посад у січні-вересні 2012 року становила 76,6 тис. осіб, що на 13% менше від показника 2011 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, найбільший показник потреби у працівниках зафіксований у промисловості, зокрема переробній, – 23,1 тис. осіб (88,2% порівняно з 2011 роком). Найменше затребувані працівники у сфері фінансів - 0,7 тис. вакантних місць (40,9% порівняно з 2011 роком).

Водночас, тенденцію до зростання числа вакансій демонструють сфери готельного бізнесу і державного управління. Потреба у працівниках у сфері готельного і ресторанного бізнесу становила 1,7 тис. осіб (104% порівняно з 2011 роком), у сфері державного управління – 10,6 тис. осіб (108,6% порівняно з 2011 роком).

Як повідомляв УНІАН, в Україні конкурс на одне робоче місце у жовтні становив 5,7 особи. За даними Держстату, рівень безробіття в Україні у жовтні 2012 року знизився порівняно з вереснем на 0,1% – до 1,4%. Кількість безробітних становила 399,9 тис. осіб. При цьому допомогу з безробіття одержують 288,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги становить 993 грн.