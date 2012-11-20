Литва виступає за підписання Євросоюзом угоди про асоціацію з Україною

Брюссель. Литва виступає за підписання угоди про асоціацію з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні постійного представництва Литви при ЄС на еккаунті у Twitter’i.

“Україна має продемонструвати волю до Європи, ЄС має продемонструвати волю до поглиблення відносин”, - написано в повідомленні.

“Підписання угоди про асоціацію – найкращий стимул”, - пише представництво з посиланням на заяву міністра закордонних справ країни на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

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