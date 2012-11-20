НКЦПФР внесла зміни в положення про структуру активів НПФ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на своєму черговому засіданні 13 листопада затвердила зміни до положення про вимоги до осіб, які керують активами недержавних пенсійних фондів, в частині складу і структури активів НПФ, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

За словами заступника директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів НКЦПФР Віталія Дерев'янкіна, зазначений регуляторний акт встановлює кількісні та якісні вимоги щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, з урахуванням внесених змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Зокрема, за його словами, змінено умови дозволених інвестицій пенсійних активів в банківській системі, іпотечні цінні папери, деталізовано поняття «інші активи», зазначено, що в активах пенсійного фонду можуть перебувати корпоративні права юридичної особи тощо.

Як зазначили в НКЦПФР, зараз документ вже направлений до Міністерства юстиції України для проходження обов'язкової процедури державної реєстрації.