ВР має намір врегулювати сплату внеску до ПФУ за громадян України, які працюють за кордоном

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 251 із 333 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що ним пропонується врегулювати питання сплати єдиного внеску за громадян України, які працюють у розташованих за межами України підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних) з метою реалізації їх прав на пенсійне страхування шляхом укладення угод про добровільну участь.

«Зазначені зміни сприятимуть наповненню бюджету Пенсійного фонду України, а також нададуть можливість зараховувати до стажу, необхідного для призначення пенсії, відповідні періоди трудової діяльності», - сказано у записці.

Законопроектом вносяться зміни до законів “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для врегулювання питання сплати страхових платежів до Пенсійного фонду міжнародними організаціями, розташованими за межами України, за її працівників, які є громадянами України, а також громадянами України, які працюють за межами України, в іноземній валюті.

Крім того, законопроект містить редакційні зміни до закону “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” в частині уточнення пенсійного віку при відшкодуванні пільгових пенсій.

Проектом закону передбачено, що сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України, відкриті в органах Державної казначейської служби України для його зарахування, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за громадян України та громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — договір про добровільну участь).

Сплата єдиного внеску згідно з договорами про добровільну участь особами, зазначеними в абзаці четвертому частини першої статті 10 цього Закону та у випадку, передбаченому частиною дев’ятою статті 10 цього Закону, в іноземній валюті здійснюється на банківський рахунок Пенсійного фонду України.

Кошти єдиного внеску, які надійшли в іноземній валюті, після її продажу зараховуються на відповідні рахунки Пенсійного фонду України, відкриті в Державній казначейській службі України.

Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється у гривнях за курсом Національного банку України на день продажу коштів в іноземній валюті відповідними органами Пенсійного фонду України за місцем реєстрації громадянина в Україні на підставі повідомлення ПФУ та копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску.

Комісійна винагорода за здійснення операцій з продажу іноземної валюти, що надійшла в рахунок сплати єдиного внеску, утримується банком відповідно до тарифів та в порядку, встановленому законодавством. Сума єдиного внеску, зменшена на суму всіх комісійних винагород, обліковується у відповідному органі Пенсійного фонду України.