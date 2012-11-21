Іспанські таксисти відмовилися возити дружин і дітей депутатів за бюджетні кошти

Профспілка іспанських таксистів заявив, що родичів депутатів за кошти держави ніхто возити не буде.

Таку заяву зробив у прямому ефірі одного з іспанських телеканалів мадридський таксист, повідомляє Корреспондент.net. За словами водія таксі, випадки, коли дружини і чоловіки, діти, брати та всі інші родичі депутатів користуються карткою депутатів конгресу, відбуваються дуже часто.

Найголосніші випадки, на думку таксиста, відбуваються, коли вночі в Мадриді підлітки, повертаючись з розважальних закладів додому, беруть таксі і "розплачуються" депутатською карткою, хоча цілком очевидно, що юний пред'явник картки не може бути її власником.

Подружжя, діти, брати і сестри іспанських депутатів безкоштовно користуються таксі, "оплачуючи" його карткою з лімітом в 3 тис. євро, який конгрес виділяє кожному своєму члену, відзначає Espanarusa.

Проблема не в тому, що депутати мають ці картки, а у тому, що вони позичають їх своїм родичам, які подорожують безкоштовно тоді, як не мають на це жодного права.

Усі ці порушення призвели до того, що вже дуже багато столичних таксистів почали вимагати пред'явлення ідентифікаційного документа в тих випадках, коли пасажир хоче оплатити поїздку карткою члена конгресу Іспанії.