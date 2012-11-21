Експерт: уряд соцзобов'язання виконає, але всі інші програми призупинить

Залучення коштів від розміщення євробондів дозволить тимчасово закрити поточні бюджетні витрати на соціальні виплати - зарплати і пенсії. Таку думку в коментарі УНІАН висловив провідний експерт Центру Разумкова Павло Розенко.

На його думку, очевидні затримки соціальних виплат пояснюються тим, що у державі немає ресурсу на покриття соціальних зобов'язань. «У законі про Державний бюджет на 2012 рік зафіксовано зростання ВВП на рівні 4%, однак Держстат дає не більше 1%. Українська економіка не працює, як планувалося, значить, і очікуваного фінансового результату немає. Казна фактично порожня. ВВП фактично залишився на рівні минулого року, а витрати вже проіндексовані», - підкреслив П.Розенко.

Він звернув увагу, що в таких умовах уряд має два виходи - активізувати співпрацю з МВФ і виконувати переважно тільки соціальні зобов'язання. «Уряд, попри усі заяви, мабуть, піде на виконання всіх умов МВФ. Однак навіть у цьому випадку гроші зайдуть в країну не раніше лютого-березня 2013 року. А до цього моменту треба протриматися», - підкреслив експерт.

При цьому він зазначив, що уряд піде на те, щоб виконати свої соціальні зобов'язання, однак всі інші державні програми будуть призупинені. «Програми з капітальних вкладень, інфраструктурних проектів будуть призупинені. Всі гроші з бюджету підуть на соціальні видатки», - сказав П.Розенко і додав, що значним резервом для бюджету могла б стати стаття витрат на забезпечення потреб самої влади.

«Не будемо забувати і про курс національної валюти, в який теж треба вкладати гроші. І це при тому, що Нацбанк уже підійшов до критичного показника резервів. Сьогодні вони становлять приблизно 26 млрд доларів, і подальше їх зменшення - це погана тенденція. Наш межа по резервах - приблизно 20 млрд доларів. Досягнення цього показника стане сигналом для інвестора, який тут же оцінить ситуацію в країні, як загрозливу передусім для своїх інвестицій», - підкреслив П.Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних. Як заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, кошти, отримані від випуску 10-річних євробондів, підуть на погашення дефіциту державного бюджету.