О 17.00 на Майдані Незалежності розпочнеться мітинг учасників Помаранчевої революції
08:38, 22 листопада 2012Соцполітика
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22 листопада о 17.00 розпочнеться спільний мітинг учасників Помаранчевої революції на Майдані Незалежності у Києві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революціі" (КУПР), о 18.00 розпочнеться офіційне відзначення 8-ї річниці Помаранчевої революції, 2-ї річниці Податкового майдану і «перших роковин втраченого Дня Свободи».
«Це не буде святкування, - зауважив голова правління КУПР Сергій Мельниченко, - а жорсткий мітинг, як і торік, оскільки за авторитарного режиму святкування було би подібним до весільних танців на похоронах. Нам поки що рано святкувати».
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